Armas, una granada y más de 360 municiones: el arsenal que encontraron en distintos departamentos de Mendoza tras una serie de allanamientos

La Policía realizó operativos en Capital, Guaymallén, Lavalle, Luján y Maipú. En Fray Luis Beltrán secuestraron 11 armas de fuego, una granada de lanzamiento y más de 360 municiones; además, hubo otros elementos incautados y cuatro hombres quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía de Mendoza realizó este viernes una serie de allanamientos en distintos departamentos de la provincia en el marco de varias investigaciones por hechos delictivos. Los procedimientos terminaron con el secuestro de armas de fuego, municiones, una réplica y una granada de lanzamiento.

Las medidas fueron llevadas adelante por efectivos de la Dirección General de Investigaciones y las distintas Unidades Investigativas. Los operativos se realizaron en Capital,Guaymallén,Lavalle, Luján y Maipú.

En los procedimientos realizados en Capital, Guaymallén, Lavalle y Luján, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 20 con 15 cartuchos, una pistola calibre 22 con cinco municiones, un rifle calibre 22, un arma calibre 9 milímetros y un machete.

Como resultado de estas medidas fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de las causas que se investigan.

En paralelo, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Maipú realizaron dos allanamientos en Fray Luis Beltrán por una investigación vinculada a amenazas y a la presunta comercialización ilegal de armas de fuego.

Las tareas realizadas durante la investigación permitieron identificar a los sospechosos y establecer dos domicilios relacionados con la causa. Con esa información, la Justicia autorizó los procedimientos, que fueron concretados durante este viernes.

En uno de los inmuebles, los investigadores encontraron dos escopetas calibre 16, dos rifles calibre 22, dos pistolas calibre 22 y un revólver del mismo calibre.

También secuestraron una granada de lanzamiento tipo mortero, un cartucho subcalibre y una importante cantidad de municiones de diferentes calibres.

En el segundo domicilio fueron hallados dos revólveres, una pistola y una carabina calibre 22. Además, los efectivos secuestraron una réplica de arma de fuego y más cartuchos.

De acuerdo con el resultado informado del operativo, los dos allanamientos en Maipú permitieron secuestrar 11 armas de fuego: seis armas cortas y cinco largas, además de una réplica, una granada de lanzamiento y más de 360 municiones y cartuchos de distintos calibres.

Por estos procedimientos fueron aprehendidos otros dos hombres mayores de edad, familiares entre sí. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.