Miranda tocará gratis en Mendoza este domingo: dónde y a qué hora es el show

Miranda vuelve a Mendoza con un show gratuito en la nueva edición de la Peatonal del Vino. El dúo pop cerrará la jornada del domingo en un fin de semana cargado de música, gastronomía y degustaciones de más de 30 bodegas en pleno corazón de la Ciudad.

La clásica Peatonal del Vino regresa este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, y todo indica que será una de las ediciones más convocantes. El evento, que se realizará en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita. Ofrecerá degustaciones, food trucks, propuestas sustentables y un lineup musical que contará con la presencia de Gauchito Club y Miranda.

¿A qué hora toca Miranda? El horario del show gratuito en Mendoza

El domingo será la jornada más esperada:

22 h: Miranda! cerrará el evento con un show gratuito ideal para disfrutar al aire libre.

Antes, tocarán:

19 h: Cami Coccia

20 h: Gauchito Club

El sábado, la propuesta estará enfocada en la electrónica, con sets de Tom Kosh, Flor Parra, Brigado Crew y Chapa & Castelo.

Más de 30 bodegas, cuponeras y degustaciones

Si bien la entrada al evento es totalmente gratuita, quienes deseen degustar vinos deberán adquirir la tradicional cuponera, disponible en peatonaldelvino.com. Cada día tendrá su cuponera propia, no intercambiable, y los espacios de degustación abrirán desde las 19 h.

Además, habrá:

Food trucks

Menús accesibles desde $6.000

Puntos de hidratación

Baños

Estacionamientos pagos desde $5.000

La capital mendocina apuesta a consolidar este evento como uno de los atractivos principales del fin de semana largo, fusionando cultura vitivinícola, turismo y espectáculos de primer nivel.