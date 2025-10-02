Miranda tocará en la Peatonal del Vino con entrada gratuita: cuándo y dónde

La Peatonal del Vino 2025 regresa en noviembre en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada gratuita. El evento ofrecerá música en vivo, gastronomía, más de 100 etiquetas de bodegas locales y la participación estelar de Miranda, junto a artistas mendocinos y DJs reconocidos.

La Ciudad de Mendoza confirmó el regreso de la Peatonal del Vino 2025, que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita. El clásico evento contará con la presentación de Miranda, bandas locales, música electrónica, propuestas gastronómicas y más de 100 etiquetas de bodegas mendocinas que se podrán degustar con una cuponera especial.

Después de seis años, la Peatonal del Vino volverá a iluminar la primavera mendocina con una grilla artística de primer nivel y una fuerte impronta cultural y turística. La última edición se realizó en 2019 y reunió a más de 100.000 personas.

En 2025, el festival promete superar expectativas con dos jornadas que combinan música, vino y gastronomía en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

Miranda y Gauchito Club: cuándo verlos gratis en Mendoza

Sábado 15 de noviembre : la primera noche estará dedicada a la música electrónica , con la participación de Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra .

Domingo 16 de noviembre: el cierre estará a cargo de la reconocida banda pop Miranda!, que volverá a Mendoza con sus clásicos. También se sumarán el grupo local Gauchito Club y la cantante mendocina Camila Coccia.

Además, la organización adelantó que en los próximos días se confirmarán más artistas nacionales e internacionales.

Gastronomía, bodegas y degustaciones

La Peatonal del Vino 2025 ofrecerá un recorrido por 32 stands de bodegas mendocinas y una amplia propuesta gastronómica. Habrá al menos 5.000 degustaciones por jornada, con preventa de cuponeras disponible a través de la plataforma Venti:

$10.000: dos degustaciones.

$20.000: cuatro degustaciones.

Cada ticket incluye una copa de vidrio de regalo y podrá usarse tanto sábado como domingo.

Como novedad, la Ciudad de Mendoza presentará a “Dionisia”, una asistente virtual desarrollada con inteligencia artificial por la empresa India. Estará disponible en WhatsApp para responder consultas sobre el festival, recomendar actividades culturales y sugerir experiencias gastronómicas en la provincia.