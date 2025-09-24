A pesar de ser uno de los artistas más queridos y de haber dado una performance avasallante, mirá quién quedó afuera de La Voz Argentina

Este martes fue el turno del Team Miranda! de dejar ir a un participante. En una reñida competencia, la decisión final de Ale Sergi y Juliana Gattas demostró el alto nivel de todo el equipo, porque a quien dejaron ir dio una presentación arrolladora. Mirá quién quedó afuera de La Voz Argentina.

Este martes en La Voz Argentina se vivió uno de los momentos más emotivos del certamen. Es que uno de los participantes más queridos del talent show de El 9 Televida quedó eliminado, a pesar de haber realizado una performance avasalladora que le valió elogios de todo el jurado. Mirá de quién se trató.

Este martes el Team Miranda! subió a escena para librar el tercer round en La Voz Argentina. A diferencia de otras instancias, se conforman duplas y quienes no son seleccionados por Ale Sergi y Juliana Gattas quedan en la lupa de los demás jurados —Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra—, quienes puntúan y el menor promedio es el que abandona el certamen televisivo.

En primer lugar, el reconocido dúo musical seleccionó a Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello para que sigan en carrera. Tras la felicitación del resto del equipo, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Thomas Guzmán quedaron en la cuerda floja, a la espera de un guiño por parte del resto del jurado.

La primera salvada fue Eugenia Rodríguez, quien hizo dupla con Sofía Verna; luego, en un mano a mano para el infarto, Nicolás Occhiato, conductor del programa, sacó un sobre que tenía el nombre del participante que seguía en carrera.

Con los nervios a flor de piel en el estudio, Occhiato confirmó que Emiliano Villagra seguía en carrera y, por ende, Thomas Guzmán quedó eliminado.

Guzmán, que hizo dupla con Pablo Cuello, no contentó a Ale Sergi y Juliana Gattas con su exposición y debió abandonar el certamen. Oriundo de Berazategui, el participante se llevó una gran cantidad de elogios por parte de Lali Espósito, quien intentó seducirlo al principio de la competencia para llevarlo a su equipo, pero, a pesar de ello, el cantante decidió tomar el camino de Miranda!

Este miércoles llegan nuevos desafíos y performances a La Voz Argentina, al término de Yali Çapkini, no te pierdas el talent show más visto en El 9 Televida.