Mendoza: volcó un camión cargado de ajo en el Acceso Este

El chofer intentó estacionar frente a la feria, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina del Acceso Este. No hubo heridos.

Un camión volcó este sábado alrededor de las 17.30 horas en Guaymallén. El hecho se registró en la lateral sur del Acceso Este, frente al Mercado Cooperativo, y fue asistido por personal de la Comisaría 44°.

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un accidente vial en el lugar. Al llegar, los efectivos constataron que un camión marca Scania, de origen brasileño y que transportaba una carga de ajo, había quedado recostado sobre su lateral derecho en la banquina.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor identificado como R.D intentaba estacionar frente a la feria cuando, por motivos que se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó volcando.

A pesar de la magnitud del vehículo y de la mercadería que trasladaba, no se registraron personas lesionadas. Tampoco fue necesario interrumpir el tránsito en la zona, ya que el camión quedó fuera de la calzada principal.

Además, al chofer se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos por litro de sangre).

En el hecho intervino la Oficina Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.