El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por lluvias intensas y ráfagas para estos departamentos de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que una fuerte tormenta podría llegar a este sector de la provincia. El organismo pide precaución porque puede generar anegamientos temporarios, caída de ramas o reducción de visibilidad en rutas y caminos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado un aviso a corto plazo por tormentas fuertes en el sur de Mendoza y pidió a la población extremar las precauciones ante posibles lluvias intensas y ráfagas.

Según el parte oficial, el fenómeno incluye tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas de viento, con una validez estimada de dos horas desde su emisión.

Las zonas afectadas

El aviso alcanza de manera parcial a los departamentos de Malargüe y San Rafael, donde podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Este tipo de alertas se emite cuando las condiciones meteorológicas pueden generar situaciones puntuales pero potencialmente intensas, como anegamientos temporarios, caída de ramas o reducción de visibilidad en rutas y caminos.

Qué significa un aviso a corto plazo

El SMN utiliza esta categoría para advertir sobre fenómenos que se desarrollan rápidamente y que pueden afectar zonas específicas.

A diferencia de las alertas de nivel amarillo, naranja o rojo, el aviso a corto plazo tiene una duración limitada, generalmente de hasta tres horas.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Evitar circular por calles anegadas.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de luz.

Asegurar objetos que puedan volarse con las ráfagas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El pronóstico indica que la inestabilidad podría continuar durante las próximas horas en distintos sectores del sur provincial.

Qué dice el radar de Contingencias climáticas

Esto muestra el radar de Contingencias Climáticas con las celdas generándose en la provincia este sábado por la noche donde se puede ver que unas de las zonas más complicadas con tormentas son los departamentos de San Rafael y Malargüe.

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación

El amarillo precipitación media

El rojo alta precipitación.

MIRÁ EL RADAR EN VIVO DESDE ACÁ

El pronóstico del tiempo para Mendoza

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presenta con nubosidad en disminución y poco cambio térmico.

Los vientos serán leves del sector sur, rotando al noreste hacia el final del día.

La temperatura máxima alcanzará los 29º, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 18º.

Para el domingo se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y condiciones de inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas.