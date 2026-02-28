Intento de secuestro en una escuela de Mendoza: dos mujeres quisieron llevarse a un niño de 6 años

Dos mujeres se presentaron en la escuela Matías Zapiola, en el departamento de San Carlos y aseguraron ser familiares del niño. El personal activó el protocolo y evitó que se lo llevaran. Fueron demoradas y la Justicia analiza el caso.

Un intento de secuestro de un menor en una escuela primaria del departamento de San Carlos es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió el jueves al mediodía en la escuela , ubicada en la Villa Cabecera.

Según fuentes policiales, dos mujeres se presentaron en el establecimiento y afirmaron ser la madre y la abuela de un alumno que había comenzado primer grado. Al intentar retirarlo, el celador advirtió inconsistencias en la situación y decidió no entregar al niño.

De inmediato, las autoridades escolares activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Policía. El menor fue resguardado dentro de la institución mientras se iniciaban las actuaciones.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, las mujeres fueron localizadas en inmediaciones de la Terminal de Eugenio Bustos. Ambas tienen domicilio en departamentos del Gran Mendoza: una en Las Heras y la otra en Guaymallén. Si bien fueron demoradas, no quedaron detenidas, aunque estarían siendo investigadas y tendrían antecedentes.

Fuentes cercanas a la causa confirmaron que no existe ningún tipo de relación entre las sospechosas y el menor. Incluso, fue el propio niño quien advirtió la situación al decir que no conocía a una de ellas.

El padre del alumno relató que las mujeres se presentaron con una partida de nacimiento presuntamente falsa y argumentaron que los padres estaban separados.

La familia radicó la denuncia y pidió que se investigue el hecho.

La causa avanza bajo la órbita judicial y continúa la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.