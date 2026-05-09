Mendoza: un hombre resultó gravemente herido tras volcar y caer a un canal

El accidente ocurrió durante la madrugada cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro de un canal. Fue asistido en el lugar y trasladado con politraumatismos graves al Hospital Central.

Un hombre de 39 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado luego de volcar con su auto en el departamento de Lavalle.

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 horas en la zona de calle Dr. Moreno y el puente sobre el arroyo Tulumaya, en Villa Tulumaya.

Según fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el dominio del vehículo y terminó volcando dentro de un canal.

Al llegar al lugar, personal policial encontró al hombre solo, atrapado dentro del habitáculo y en aparente estado de shock, lo que obligó a un rápido operativo de asistencia.

Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lograron estabilizarlo y confirmaron que presentaba politraumatismos graves, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Debido a la gravedad de su estado, no fue posible realizarle el dosaje de alcohol en el lugar.