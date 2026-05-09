Tragedia en Maipú: murió una mujer de 84 años tras ser atropellada al bajar de un colectivo

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 50. La víctima había descendido de un colectivo cuando fue atropellada por un auto.

Una mujer de 84 años falleció este viernes tras ser atropellada en el departamento de Maipú.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 50, a la altura del ingreso al barrio María Auxiliadora.

Según fuentes policiales, la víctima había descendido de un colectivo y, cuando intentaba cruzar la calzada por detrás del vehículo, fue impactada por un automóvil.

El rodado involucrado es un Renault Logan que circulaba en dirección oeste.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y la trasladó de urgencia a la Clínica Santa Clara. Allí fue diagnosticada con politraumatismos de gravedad.

Horas más tarde, cerca de las 22:44 horas, los profesionales confirmaron su fallecimiento. De acuerdo al parte médico, la mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en la pelvis y miembros inferiores.

En tanto, al conductor del vehículo se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo.

En la causa intervino personal policial y judicial.