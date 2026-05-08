Fuertes ráfagas de viento sorprendieron al Gran Mendoza y rige alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El viento se hizo sentir con fuerza este viernes en distintos puntos de la provincia. El pronóstico anticipa un fin de semana frío, con heladas, nevadas en cordillera y nuevas ráfagas intensas.

Las fuertes ráfagas que comenzaron a sentirse este viernes en el Gran Mendoza generaron dudas entre muchos mendocinos: ¿se trata nuevamente de viento Zonda? Según el pronóstico oficial, el fenómeno que afecta actualmente a gran parte de la provincia corresponde al ingreso de un intenso viento sur, asociado al frente frío que llegó después del Zonda registrado el miércoles.

Durante toda la jornada se registraron ráfagas moderadas a fuertes, especialmente en sectores del Gran Mendoza y el Este provincial, acompañadas por un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que se mantendrá vigente durante gran parte del sábado.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta amarilla por viento

El aviso meteorológico alcanza a numerosos departamentos de Mendoza, entre ellos:

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Las Heras

Maipú

Luján de Cuyo

San Martín

Junín

Rivadavia

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Lavalle

Santa Rosa

La Paz

Malargüe

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Desde los organismos oficiales recomendaron circular con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Qué dice el pronóstico para Mendoza

El ingreso del frente frío continuará marcando las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. El sábado continuará el tiempo frío en Mendoza, aunque con mejoras progresivas durante el día.

El pronóstico indica: viento leve del norte desde el mediodía. Cielo despejado a parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C. También podrían registrarse heladas parciales durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Domingo más estable pero con frío intenso

Para el domingo se espera una jornada más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas algo más agradables durante la tarde. “Poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”, índica el pronóstico.

Las máximas rondarán entre 16°C y 17°C, aunque las mínimas seguirán siendo bajas: 1°C.

El viento norte volverá a sentirse de manera leve, especialmente en la Zona Este y el sur de Mendoza.