El frío se hace sentir en Mendoza este sábado: a cuánto llega la máxima

El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una mañana muy fría, pero con mejora de las condiciones y ascenso de la temperatura hacia el domingo.

Tras una noche del viernes marcado por fuertes vientos, algunas lloviznas aisladas y agua nieve en sectores de precordillera, el fin de semana llega con frío por la mañana, pero con ascenso de temperatura y mayor presencia de sol.

Este sábado amaneció con abundante nubosidad en departamentos del Este, el Gran Mendoza, parte del Valle de Uco y sectores del Sur provincial.

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a mejorar. Desde la tarde se espera una disminución de la nubosidad y cielo cada vez más despejado hacia la noche.

Además, se prevé viento leve del norte desde el mediodía, con mayor intensidad sobre la franja Este provincial y posibilidad de extenderse a otras zonas de Mendoza.

La máxima para este sábado será de 12ºC , mientras que la mínima fue de 2ºC.

Cómo estará el domingo

El domingo llegará con tiempo mucho más estable y condiciones agradables durante la tarde.

El cielo permanecerá prácticamente despejado tanto en el llano como en Alta Montaña.

El viento norte volverá a hacerse sentir de manera leve desde media mañana hasta las primeras horas de la noche, principalmente en el Este y el Sur mendocino.

En cuanto a la temperatura, se espera un ascenso respecto al sábado: la máxima se ubicará en 16°C, mientras que la mínima estará en 4°C.

¿Qué pasa el lunes?

Para el lunes continuará el tiempo estable y el cielo despejado en Mendoza. También se mantendrán los vientos leves del norte durante gran parte de la jornada.

La temperatura seguirá en aumento y la máxima podría alcanzar los 21°C con una mínima de 5ºC.