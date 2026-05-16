Reabre el Paso Cristo Redentor: desde qué hora se puede cruzar a Chile

El cruce internacional estuvo cerrado desde el viernes por el mal tiempo en la cordillera, pero durante la mañana de este sábado, autoridades informaron que estará habilitado para todo tipo de vehículos.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión entre Argentina y Chile por la Ruta Nacional 7, volverá a habilitarse este sábado 16 de mayo desde las 13 horas.

La reapertura será en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Durante la mañana, el cruce se mantuvo cerrado debido a la inestabilidad en la zona cordillerana, un escenario que ya había obligado a interrumpir el tránsito de forma preventiva el viernes desde las 11 horas.

La decisión de rehabilitar el paso se tomó luego de una reunión entre autoridades argentinas y chilenas, que analizaron la evolución del clima en alta montaña y consideraron que están dadas las condiciones para retomar la circulación.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con nubosidad variable, viento y nevadas en distintos sectores.

En cuanto a las temperaturas, se registraban valores bajos en la cordillera:

2°C en Uspallata

-3°C en Punta de Vacas

-5°C en Puente del Inca

-6°C en Las Cuevas

Se trata de uno de los corredores más importantes de la región tanto para particulares como para el transporte de cargas.