Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 3 de agosto

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 3 de agosto. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 3 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 3 de agosto

Guaymallén

Entre calles Uspallata, Las Cañas, Barrio Jardín y Alsina; Las Cañas De 8.00 a 10.00 h.

Entre calles Europa, Milagros, Torrontegui y Ruta Provincial N°50; Rodeo de La Cruz. De 9.00 a 12.00 h.

Entre calles Godoy Cruz, Bandera de Los Andes, Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, San Lorenzo, Alexander Fleming y Cristobal Colón y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Torrontegui, Buenos Vecinos, Pidat y Europa; Kilometro 11. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En la intersección de Ruta Provincial N°50 y calle Chacras y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Julio Argentino Roca, Canal Pescara (o Ruiz), José Correa y Juan Bautista Alberdi. En barrios Parque Norte, Corazón de Jesús y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de Los Puntanos. En Arrollo Grande y Posada del Manzano y zonas aledañas; Manzano Histórico. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Benigno Aguirre. En Sabaquin S.A y Arzobispo Mendoza; Los Árboles. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre El Álamo y Calle B; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Atamiski, entre callejón Benito Aranda y calle Méndez. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En fincas Valmor, Gualtallary y Cepas del Plata; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

En callejón Montes de Oca, hacia el sur de calle Ahumada. En callejones Muñoz, Aveiro y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael