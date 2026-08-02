Trágico choque entre un auto y un colectivo de turismo en el Acceso Sur: murió un hombre y dos personas fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana a la altura de Rodríguez Peña. Dos acompañantes del vehículo fueron hospitalizados y una pasajera del colectivo sufrió lesiones leves.

Un hombre murió este domingo por la mañana luego de que el Volkswagen Bora que conducía chocara contra la parte trasera de un colectivo de turismo que circulaba por el Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz.

Además, otras dos personas que viajaban en el automóvil resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales.

El accidente ocurrió alrededor de las 7.35 horas.

Según la información policial, el colectivo Mercedes-Benz prestaba un servicio privado de turismo con destino a Alta Montaña y circulaba de norte a sur cuando fue impactado desde atrás por el Bora.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del automóvil murió en el lugar. En tanto, una joven de 20 años sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, mientras que el otro acompañante, que se encontraba inconsciente cuando llegaron los equipos de emergencia, fue derivado al Hospital Central.

En el colectivo, una pasajera fue asistida por presentar una cervicalgia. Los médicos determinaron que la lesión no requería su traslado a un centro asistencial.

Personal de la Policía Vial trabajó en la escena para realizar las pericias y ordenar la circulación vehicular, que se vio afectada durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente.