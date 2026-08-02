Domingo con viento Zonda y nevadas: las zonas afectadas

Aunque para este domingo se esperan temperaturas agradables, Defensa Civil mantiene la advertencia por la probabilidad de Zonda en algunas zonas de la provincia. Además, se esperan nevadas en Alta Montaña.

Tras un sábado con temperaturas agradables, Mendoza tendrá un domingo con cielo mayormente nublado y condiciones estables en gran parte de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.

La nubosidad será más marcada en Malargüe, el Valle de Uco y toda la zona Sur, donde además podrían registrarse precipitaciones en sectores bajos del departamento sureño.

Según el informe emitido por Defensa Civil a las 7, continúan las condiciones de viento Oeste en toda la cordillera provincial, mientras que existe probabilidad de viento Zonda en la zona baja de Malargüe.

El organismo también advirtió que persisten las nevadas en toda la franja cordillerana de Mendoza, por lo que recomienda circular con precaución en los caminos de montaña y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

La máxima rondará los 20°C, mientras que la mínima será de 9°C.

El pronóstico para el lunes

El inicio de la semana llegará con un leve descenso de la temperatura.

Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones en Malargüe, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado en las zonas Este y Sur.

En Alta Montaña seguirán las precipitaciones hasta aproximadamente las 16 horas, para luego dar paso a una mejora gradual, aunque continuará la nubosidad.

Además, durante gran parte del lunes soplará viento Sur de intensidad débil, con mayor incidencia en las zonas Sur, Norte y Este de la provincia.

Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 6°C.