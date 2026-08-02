Corte de agua en el Gran Mendoza: el estado del servicio tras los trabajos en Potrerillos

Tras las tareas de mantenimiento realizadas en el dique Potrerillos, Aguas Mendocinas informó sobre el estado del servicio de agua potable en el Gran Mendoza.

Luego del corte programado de agua potable que se llevó a cabo este sábado en distintos sectores del Gran Mendoza, Aguas Mendocinas informó que el servicio quedó completamente restablecido.

La interrupción había sido anunciada con anticipación debido a trabajos de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos, una intervención que podía afectar la producción de agua potable en varias plantas potabilizadoras del Área Metropolitana.

Tras la finalización de las maniobras, la empresa confirmó este domingo que el abastecimiento se encuentra totalmente normalizado.

Según comunicó Aguas Mendocinas, los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Ambiente y Energía sobre el descargador de fondo del dique Potrerillos y concluyeron según lo previsto.

“El servicio de agua potable se encuentra totalmente normalizado en el Área Metropolitana”, indicaron desde AySAM a través de un comunicado difundido por el vocero de la empresa, Alejandro Coll.

De esta manera, quedó restablecida la producción y distribución de agua potable en las zonas que podían verse afectadas por las tareas programadas.