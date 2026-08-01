Atención conductores: desde este lunes habrá nuevos desvíos por las obras en el Acceso Sur

Desde el mediodía del lunes 3 de agosto se modificará la circulación en un tramo de la Ruta Nacional 40 para permitir el avance de los trabajos de ampliación y reasfaltado.

La ampliación y repavimentación del Acceso Sur ingresará en una nueva etapa a partir de este lunes con cambios en la circulación vehicular.

La medida permitirá continuar con los trabajos sin interrumpir por completo el tránsito en uno de los corredores más transitados de Mendoza.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial informó que desde el mediodía del lunes 3 de agosto se pondrá en marcha un nuevo esquema de circulación en un sector de la Ruta Nacional 40. La planificación contempla desvíos y una reorganización del tránsito para que las obras puedan avanzar mientras se mantiene habilitado el paso de vehículos.

El principal cambio se aplicará en la denominada Sección 2 de la obra. Allí se habilitará un tramo de 2,3 kilómetros con doble sentido de circulación sobre la calzada oeste de la Ruta Nacional 40.

El sector comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga funcionará de manera provisoria bajo esta modalidad. De esta forma, la calzada este quedará completamente liberada para que las cuadrillas comiencen las tareas previstas.

Las autoridades señalaron que este esquema fue diseñado para mantener la circulación mientras avanzan las obras, evitando un corte total de la ruta.

En este tramo se ejecutarán tareas de distribución y compactación de una base estabilizada, similares a las que actualmente se desarrollan sobre la Ruta Provincial 22.

Una vez finalizada esa etapa, se colocará la nueva carpeta asfáltica para completar la repavimentación.

Según el cronograma oficial, estos trabajos demandarán entre 50 y 55 días, aunque el plazo podría extenderse si las bajas temperaturas impiden la correcta colocación del asfalto.

Mientras tanto, en la Sección 1 la modalidad de trabajo no sufrirá modificaciones.

Las tareas continuarán desarrollándose en el cantero central, fuera de los carriles de circulación. Los trabajos se realizan desde calle Paso hacia el sur sobre la calzada oeste y desde calle Azcuénaga hacia el norte en la calzada este, por lo que el tránsito seguirá funcionando bajo el esquema actual.