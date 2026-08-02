Perdió el control de la moto, chocó contra el cordón y luego contra un poste: quedó internado en el Hospital Central

El joven de 26 años perdió el control de la moto cuando circulaba por una calle del departamento. Fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un motociclista de 26 años sufrió graves lesiones este domingo luego de perder el control de la moto que conducía y chocar contra un poste de alumbrado público en Godoy Cruz.

El accidente se registró cerca de las 13.10 horas en la esquina de Presidente Arturo Illia y Lorenzo Soler.

De acuerdo con la información policial, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la zona. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron al conductor de una motocicleta Zanella ZR 150 cc tendido sobre la calzada.

Por motivos que aún se investigan, el joven perdió el dominio del rodado, golpeó contra el cordón de la calle y luego impactó contra un poste de alumbrado público.

A raíz del fuerte choque, sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y diversos politraumatismos.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) le brindó asistencia en el lugar y posteriormente lo trasladó al Hospital Central, donde quedó internado.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino en la causa.