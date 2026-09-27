Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 28 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 28 de septiembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 28 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 27 de septiembre

Guaymallén

En calle Gutemberg, entre Bolivia y Nicolás Avellaneda. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Rodríguez Peña, entre Jesús Nazareno y Maza y zonas aledañas; General Gutiérrez. De 8.30 a 10.30 h.

Entre calles Milagros, 2 de Mayo, Androver y Tabanera y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Bartolomé Mitre, entre Circunvalación y Luis Lagomaggiore. En calle Ingeniero Cipoletti, entre General San Martín y Don Bosco. Entre calles José María Godoy, Islas Malvinas, Florentino Ameghino y Mitre y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Cambiaggi, entre Milagros y Las Tuyas y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 10.00 a 14.00 h.

Luján

En calle 2 y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Los Valencianos, entre Los Salamanquinos o El Álamo y Juan Vargas. En la intersección de calles Proyectada I298 y Aura y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calle Los Baños y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle José Nestor Lencinas, entre Clodomiro Silva y Ruta N°92 y áreas adyacentes; Vista Flores. De 9.00 a 17.00 h.

Entre calles Catamarca, Chacabuco, La Argentina y Bombal Sur. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Luis Danti, Trifas, Dante y Ruta Provincial N°94; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

Entre calles Guidone, Calle Pública, Calle 6 y Calle B; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Guillermo Diaz, entre Castillo y Ruta Nacional N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael