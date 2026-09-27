Sube la temperatura en Mendoza: a cuánto llega la máxima este domingo

El último domingo de septiembre tendrá cielo mayormente despejado en el llano y presencia de viento Zonda débil una zona de la provincia.

El sábado dejó en Mendoza una jornada cálida, con una máxima de 29°C y presencia de viento Zonda en distintos sectores. Para este domingo, el panorama continuará con temperaturas elevadas y se sumará un aumento de la nubosidad, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado en el llano durante gran parte del día.

El viento será generalmente débil del sector sur desde las 9 horas en la zona Sur, zona Norte, zona Este y Valle de Uco, y se mantendrá hasta la medianoche. En la zona Este podría prolongarse durante la madrugada del lunes.

En Malargüe, se espera viento Zonda débil entre las 13 y las 20 horas. Desde las 21, además, se prevé nubosidad en ese departamento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la temperatura máxima llegará a 29°C con una mínima de 15°C.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 28

Se espera nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y tormentas aisladas.

En la cordillera podrían registrarse nevadas débiles. La máxima será de 22°C y la mínima de 15°C.

Martes 29

Se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y poco cambio de temperatura.

Los vientos serán moderados del sector sur.

La temperatura máxima llegará a 20°C, mientras que la mínima será de 10°C.