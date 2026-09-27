Tragedia en Mendoza: murió una motociclista tras un choque con un auto en Luján de Cuyo

La motociclista fue chocada por un Mini Countryman cuando circulaba por calle Pueyrredón. Murió en el lugar como consecuencia del impacto. La conductora del auto dio 0,00 g/l de alcoholemia y tenía la licencia vencida.

Una mujer murió este domingo tras un siniestro vial ocurrido en calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo. La víctima circulaba en una motocicleta cuando chocó con un Mini Countryman que transitaba detrás de ella.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 horas, a la altura de Pueyrredón.

Según fuentes policiales, ambos vehículos circulaban de oeste a este.

La motociclista, identificada como I.C.N., habría iniciado una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a una propiedad ubicada sobre el costado norte de la calle.

En ese momento, el Mini Countryman, conducido por M.M.V.G., circulaba detrás de la moto y habría intentado sobrepasar a otro vehículo por la izquierda. Durante esa maniobra se produjo la colisión con la motocicleta, que terminó desplazada hacia el sector norte de la calzada.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la Keller 110 cc murió en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento.

La conductora del automóvil no sufrió lesiones. El dosaje de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó 0,00 g/l.

Además, durante las actuaciones se constató que la licencia de conducir de la mujer se encontraba vencida desde el 5 de julio de 2026.

La investigación quedó bajo la carátula de homicidio culposo.