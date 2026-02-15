Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 16 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 16 de febrero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 16 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán:

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 16 de febrero

Tunuyán

En calle Calderón, entre Buenos Aires y finca Vollmer; La Primavera. De 15.00 a 19.00 h.

San Carlos

Entre calles N°11, N°15, Ceferino Namuncurá y Sarmiento. De 8.00 a 10.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA