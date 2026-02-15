¿Querés terminar el secundario? En Mendoza podés hacerlo de forma virtual

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementó la Educación a Distancia, una alternativa flexible para que jóvenes y adultos puedan completar sus estudios secundarios.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) aprobó la opción de Educación a Distancia en el Nivel Secundario, diseñada para garantizar que más personas puedan completar sus estudios a través del uso de tecnologías digitales.

Esta modalidad está destinada a mayores de 18 años que no pueden asistir regularmente a clases presenciales por motivos laborales, familiares, geográficos o personales. Se presenta como una alternativa flexible que amplía las oportunidades educativas y fortalece el derecho a la educación.

El director de la DEPJA, Érico Arias, indicó que la iniciativa forma parte de los objetivos de gestión 2026 y que su rediseño implicó una revisión completa del modelo pedagógico. “La experiencia acumulada en los últimos dos años y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial nos permitió desarrollar un sistema más adaptado a las necesidades de los estudiantes”, explicó.

Actualmente, ocho centros cabecera ofrecen la formación completa de primero, segundo y tercer año, con títulos disponibles en Bachiller en Agro y Ambiente y Economía y Administración. La propuesta es totalmente virtual: el 97% de las actividades se realiza de manera asincrónica, mientras que las instancias sincrónicas pueden hacerse presencialmente o mediante Google Meet.

La plataforma digital renovada incluye materiales interactivos, videoclases y espacios de acompañamiento docente, y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial ayuda a los estudiantes a organizar sus estudios, resolver actividades y desarrollar competencias digitales. Así, el modelo se adapta a diferentes trayectorias educativas y fomenta la autonomía del estudiante.

Desde su puesta en marcha en 2022 en la modalidad CENS, la educación a distancia ha demostrado ser un recurso eficaz para garantizar la continuidad y finalización del secundario en jóvenes y adultos. La actualización tecnológica fue desarrollada junto a EDUTEC y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).