Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 14 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 14 de septiembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 14 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 14 de septiembre

Las Heras

Entre calles Jorge Newbery, Lateral Este del Acceso Norte y acceso al Aeropuerto. En el Aeropuerto Jorge Newbery y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles San Martín Norte, Los Valencianos, Aura y Perinetti y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Los Salamanquinos o El Álamo, entre Rodríguez y 25 de Mayo y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta Provincial N°50, entre callejón Molina y Don Bosco. En los barrios Don Bosco, 23 de agosto, Unidos por la Esperanza y zonas aledañas; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.

Entre Ruta Provincial N°50, Necochea, Mitre y Callejón Molina. En barrios María Auxiliadora, 25 de Mayo y zonas aledañas; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

En calle 25 de Noviembre, entre Calle N°1 y Carlos Pellegrini. En barrio UEFA y áreas adyacentes. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Democracia, Larralde, Santa Cruz y Roca. De 9.15 a 11.15 h.

Tupungato

En calle La Vencedora o La Estancia Tupungato, entre Escuela N°1-564 González Ozo y Finca La Niña Alba; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael