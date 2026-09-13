Tragedia en Mendoza: murió un motociclista de 18 años tras chocar con un camión

El joven conducía una moto de 110 cc cuando fue impactado de frente por un camión Scania que circulaba por la Ruta Nacional 143. Otros dos ocupantes de la motocicleta, de 15 y 27 años, sufrieron fracturas y quedaron internados.

Un joven de 18 años murió este sábado por la noche tras un choque frontal contra un camión en la Ruta Nacional 143, frente al cementerio de Real del Padre, en San Rafael.

Según fuentes policiales, siniestro ocurrió cerca de las 23.45 horas, cuando un camión Scania circulaba por la Ruta Nacional 143 en dirección al oeste. Al llegar a la altura del cementerio de Real del Padre, por causas que se investigan, chocó de frente contra una motocicleta de 110 cc que circulaba en sentido contrario.

El conductor de la moto fue identificado como J.A.C., de 18 años, y murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

En la motocicleta también viajaban un adolescente de 15 años y M.D.S., de 27 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos, donde recibieron asistencia médica por fracturas y quedaron internados.

El camión era conducido por G.J.V., de 63 años.

Tras el choque, intervino personal policial y se realizaron las medidas correspondientes por disposición de la autoridad judicial.