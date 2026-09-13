Encontraron a un hombre muerto en la vía pública en Godoy Cruz: detuvieron a dos personas y secuestraron un arma 9 mm

Un hombre de 42 años fue encontrado muerto en la vía pública. Por el hecho fueron aprehendidos dos hombres y secuestraron un arma calibre 9 milímetros con municiones.

Un hombre de 42 años fue encontrado muerto este sábado por la noche en Godoy Cruz. La Policía llegó hasta el lugar después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión y posibles detonaciones.

El hecho ocurrió cerca de las 20.23 horas, en Chile y Boulogne Sur Mer. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al hombre de 42 años tendido en la vía pública.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento.

En el lugar, la Policía aprehendió a dos hombres: C. E.C., de 38 años, y F.A.C., de 25 años.

Además, durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego calibre 9 milímetros con municiones.

En la escena trabajaron Policía Científica y personal de Investigaciones, mientras que la autoridad judicial dispuso las medidas correspondientes.