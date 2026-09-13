Empieza a subir la temperatura: qué día llega a 24 grados

Después del frío y las precipitaciones del sábado, Mendoza tendrá este domingo 13 de septiembre una jornada con mejores condiciones meteorológicas.

Luego de la jornada fría y con precipitaciones que se registró durante el sábado en Mendoza, según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el cielo se mantendrá despejado durante las primeras horas del domingo tanto en el llano como en Alta Montaña.

Con el correr de la jornada habrá algunos cambios. Desde las 18 horas, la nubosidad aumentará levemente pero, sin precipitaciones en Malargüe y durante la noche podría extenderse hacia el Valle de Uco y la Zona Este.

El viento comenzará a hacerse sentir de manera leve desde las 11 horas, con presencia en distintos sectores de Mendoza. Se mantendrá durante el resto de la jornada y tendrá mayor incidencia en la franja Este de la provincia.

Según el pronóstico, este viento podría prolongarse hasta la madrugada del lunes.

En Alta Montaña, las condiciones serán buenas, con cielo despejado y viento de intensidad leve a moderada del sector sudoeste.

La máxima promedio llegará a 12°C, mientras que la mínima será de -2°C.

El tiempo en Mendoza para los próximos días

Lunes 14 de septiembre

Habrá poca nubosidad, heladas y un nuevo ascenso de la temperatura.

Se esperan vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en la cordillera.

La máxima será de 20°C y la mínima de 1°C.

Martes 15 de septiembre

Continuará el tiempo estable, con poca nubosidad y temperaturas en ascenso.

En la cordillera también se espera cielo poco nuboso.

La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 6°C.

Miércoles 16 de septiembre

Seguirá el ascenso térmico, con poca nubosidad y vientos leves del noreste.

La temperatura llegará a una máxima de 24°C, mientras que la mínima será de 6°C.