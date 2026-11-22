Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 23 de noviembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 23 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad de Mendoza.

A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 23 de noviembre

Ciudad