El joven recibió disparos en ambas piernas y en un testículo. Fue trasladado al Hospital Central, donde permanece internado en estado delicado.

Un joven de 20 años resultó herido por disparos de arma de fuego este domingo en Las Heras. Fue trasladado al Hospital Central, donde permanece internado en terapia intensiva.

Según fuentes policiales, el hecho se registró a las 6.35 horas, luego de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre un joven herido de bala en la vía pública, en la intersección de las calles Lagomaggiore y Emilio Civit, en Las Heras.

El joven, identificado como A. G. L., de 20 años, ingresó a un centro asistencial acompañado por su tía, de 39 años. La mujer manifestó ante el personal policial que desconocía las circunstancias en las que su sobrino había resultado herido.

Tras recibir asistencia médica, fue trasladado al Hospital Central. Allí se informó que presentaba heridas de arma de fuego en ambas piernas y en un testículo.

Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico delicado y comprometido.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Las Heras.