Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este viernes 27 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 27/11/2026
Estos serán los cortes de luz para este viernes 27/11/2026
Guaymallén
- Entre calles Mariano Moreno, Mitre, Pedro Molina y Barcala. En calle Río Negro, entre Pedro Molina y Pasco. En calle Pasco, entre Río Negro y Oruro y zonas aledañas; Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Pasaje Barrera; Los Corralitos. De 14.30 a 16.30 h.
Las Heras
- En la intersección de calles Santa Bernardette y Nuestra Señora de Pompeya. En Unión Vecinal Alto Challao y zonas aledañas; El Challao. De 8.30 a 10.30 h.
Lavalle
- En calle Rodríguez, entre Vives y Moyano. En barrio La Esperanza; El Carmen. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Holanda, entre barrio El Paramillo y calle Grosso. En barrio El Paramillo y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, hacia el sur de Finca Apoyo S.R.L. En Bodegas Diamandes, Clos de Los Siete, Cuvelier Los Andes, Monteviejo, Rolland y Flecha de los Andes; Campo de los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre Costa Canal y Calle B; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Campagnaro y Zingaretti; La Arboleda. De 9.45 a 12.45 h.
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Patricias Mendocinas e Iriarte. En Barrio Presidencia III y Loteo La Esperanza y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle El Indio, entre Quiroga y El Milagro. Entre calles Constantini, Furlotti y 3 de febrero, hacia el norte de calle Costa Canal Uco. En Finca Aristi viñedos Altamira y áreas adyacentes; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Pichana, Ramón Vera, Vicente Moran y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ballofet, Entre Ríos, Perú y Sobremonte. De 8.00 a 12.00 h.
- En Ruta Provincial N°150, entre Soberanía Austral y Los Caracoles; Villa 25 de Mayo. De 15.30 a 18.30 h.
- En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Alto del Algarrobal. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle El Fortín, entre Alberdi y Coronel Campos. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Sueta, entre Independencia y Alberdi y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Prolongación Coronel Campos, hacia el este de El Fortín; Los Dos Álamos. De 8.30 a 9.30 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40 Sur. En Carbones & Carburantes Malargüe S.R.L. De 9.30 a 13.30 h.