Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 27 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 27/11/2026

Estos serán los cortes de luz para este viernes 27/11/2026