En plena mañana, cuando las paradas de colectivos de la calle Alem se llenaban de pasajeros frente al Hospital Central, dos mujeres fueron detectadas por las cámaras de seguridad mientras intentaban robar pertenencias a quienes esperaban el transporte público o caminaban hacia el túnel que conecta esa arteria con la Terminal de Mendoza.

Según informaron desde el Gobierno de Mendoza, las cámaras de seguridad registraron a ambas mujeres mientras intentaban abrir las mochilas de personas que aguardaban el transporte público.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la intervención se inició cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaron que las mujeres se acercaban a distintos peatones con intenciones de abrir sus mochilas. En un lapso de 25 minutos, las cámaras registraron tres situaciones que involucraron a un joven, una pareja de adultos mayores y una mujer.

Entre las posibles víctimas se encontraba una pareja de adultos mayores. Tras advertir la situación, la Policía intervino y aprehendió a las sospechosas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Cómo actuaban en las paradas de colectivos

De acuerdo con el relato de una persona que frecuenta la zona, las mujeres suelen ubicarse en las paradas de colectivos de calle Alem, frente al Hospital Central.

Según explicó, se hacen pasar por pasajeras que intentan subir a los micros y aprovechan la cercanía con otras personas para abrirles las mochilas.

También señaló que, en algunas ocasiones, las sospechosas corren detrás de los pasajeros para alcanzar sus pertenencias. Durante uno de esos episodios, casi atropellaron a una vendedora ambulante que se encontraba en el lugar.

Además, la persona advirtió que habría otros dos hombres que también participarían de este tipo de maniobras, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.