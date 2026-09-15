Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 16 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 16 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 16 de septiembre
Estos son los cortes de luz para este miércoles 16 de septiembre:
Guaymallén
- Entre calles Rufino Ortega, Pedro Vargas, Juan Díaz de Solís y Lamadrid; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Champagnat, Las Delicias, Pasaje Lourdes y Pasaje; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En la intersección de Ruta Nacional N°40 y callejón mercado y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.00 a 11.00 h.
Luján
- Entre calles Puerto San Julián, Patricios, Vargas y Jujuy. De 10.00 a 13.00 h.
- En las manzanas Q y R, del Barrio Lar de Boedo III; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Pedro Molina o Ruta N°60, entre calles Laprida Sur y Canal Pescara; Russel. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°14 y Furlotti; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Tropero Sosa, entre Jujuy y Urquiza. En el Barrio IPV y Cooperativa La Merced; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Pizarro, entre Martinez y Peralta; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°89 y El Álamo; Cordón del Plata. De 10.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Tulio Angriman, entre Vélez Sarsfield y Los Dos Álamos. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Bentos, Sarmiento, Dean Funes y Victorino de La Plaza; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Ruta Nacional N°143 y Quiroga; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°154, entre Aguirre y Tierras de Resolana; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.