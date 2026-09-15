Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 16 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 16 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 16 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 16 de septiembre:

Guaymallén

Entre calles Rufino Ortega, Pedro Vargas, Juan Díaz de Solís y Lamadrid; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Champagnat, Las Delicias, Pasaje Lourdes y Pasaje; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

En la intersección de Ruta Nacional N°40 y callejón mercado y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

Entre calles Puerto San Julián, Patricios, Vargas y Jujuy. De 10.00 a 13.00 h.

En las manzanas Q y R, del Barrio Lar de Boedo III; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Pedro Molina o Ruta N°60, entre calles Laprida Sur y Canal Pescara; Russel. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°14 y Furlotti; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Tropero Sosa, entre Jujuy y Urquiza. En el Barrio IPV y Cooperativa La Merced; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Pizarro, entre Martinez y Peralta; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°89 y El Álamo; Cordón del Plata. De 10.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Corredor Productivo, entre El Indio y Costa Canal Uco. En calle Ghilardi, entre Costa Canal Uco y Malvinas Argentinas; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael