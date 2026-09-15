“Me mataron a mi hermano, cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar”: conmoción por el niño asesinado de un disparo en Las Heras

Leonel Ortiz, de 7 años, murió tras recibir un disparo durante un ataque a una vivienda del barrio Junín, en Las Heras. Su hermana Valeria contó que horas antes ya había ocurrido un enfrentamiento y aseguró que el ataque estaría relacionado con un supuesto robo que le atribuían a otro de sus hermanos.

Leonel Ortiz tenía 7 años y murió luego de recibir un disparo durante un ataque a una vivienda del barrio Junín, en Las Heras. La Policía investiga quiénes fueron los autores y qué originó el tiroteo.

Su hermana Valeria contó lo que había ocurrido durante las horas previas y aseguró que el ataque estaría relacionado con un conflicto que involucraba a otro de sus hermanos.

“Me mataron a mi hermano, quisieron entrar a mi casa porque culpaban a mi otro hermano de un robo”, relató la mujer.

Según explicó, durante la mañana se había producido un enfrentamiento y, horas después, un grupo de personas habría regresado a la vivienda. Valeria aseguró que en ese momento la familia no sabía quiénes eran los atacantes.

“Fue un enfrentamiento en la mañana y después volvieron a la noche. Pero en la noche no sabíamos quién era”, contó.

La mujer sostuvo además que los agresores llegaron en un automóvil en el que viajaban tres personas. De acuerdo con su versión, descendieron del vehículo y comenzaron a atacar a quienes se encontraban en la vivienda. “Cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar. Atacaron a todos”, afirmó.

Valeria relacionó el ataque con la acusación de un supuesto robo que, según dijo, le atribuían a uno de sus hermanos. Sin embargo, aseguró que esa acusación era falsa. “La bronca es porque dicen que es un robo. Que uno de mis hermanos fue, pero mi hermano nunca fue”, manifestó.

La hermana de Leonel también contó que durante la mañana habían intentado incendiar la vivienda y que ya se habían producido amenazas contra la familia. “A la mañana intentaron quemarme acá la casa”, relató.

También aseguró que le habían pedido a su hermano que abandonara el lugar, pero que finalmente no se fue. “Decían que se fuera, que se fuera y mi hermano no se fue”, contó.

Respecto del ataque ocurrido durante la noche, Valeria sostuvo que estaba sola en la vivienda y que fueron los vecinos quienes auxiliaron al niño después de que resultara herido. “Los vecinos llevaron a mi hermanito al hospital”, dijo.

La mujer también mencionó la existencia de una cámara de seguridad en la zona y afirmó que un vecino tendría imágenes del momento, aunque aseguró que no quiere entregarlas.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras. Personal policial preservó la escena del ataque para que Policía Científica realizara las pericias correspondientes.