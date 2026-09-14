Vecinos aseguran haber visto un puma en Las Heras: “miró por la ventana y vio que pasó por la calle”

El animal habría sido visto durante la madrugada de este domingo en la esquina de Sarmiento y Siria, frente al barrio Jarillal. Un vecino logró fotografiarlo y dio aviso a la Policía.

Un presunto puma fue visto durante la madrugada en Las Heras, a pocos metros de viviendas del barrio Jarillal. El animal habría aparecido alrededor de las 2 de la mañana en la zona de calle Sarmiento y Siria, donde un vecino logró observarlo desde su casa y tomarle una fotografía.

Según contó el hombre, había regresado de trabajar y ya se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó ladridos de perros en los alrededores. Al acercarse a una ventana, vio pasar un animal de gran tamaño que, por sus características, identificó como un puma.

El vecino alcanzó a sacar una foto y posteriormente se comunicó con la Policía para informar sobre la situación. Desde la fuerza le indicaron que, si el ejemplar volvía a aparecer, debía realizar nuevamente el aviso para que pudieran intervenir.

La imagen que sorprendió a los vecinos de Las Heras

La fotografía comenzó a circular entre los vecinos de la zona y generó preocupación, especialmente porque el supuesto avistamiento se produjo en un sector muy próximo a las viviendas.

Una vecina relató que su marido, quien trabaja como repartidor, llegó a su casa durante la madrugada y, luego de guardar la moto, escuchó a los perros. Fue entonces cuando se acercó a la ventana y observó al animal caminando por la calle.

Según su relato, el ejemplar parecía asustado y tranquilo, pero se trataba de un animal de gran tamaño. Cuando se utilizó el flash para fotografiarlo, el puma habría levantado la mirada hacia la vivienda.

La situación generó inquietud entre quienes viven en el sector, ya que se trata de una zona urbana aunque ubicada a corta distancia del piedemonte de Mendoza.

Una de las hipótesis planteadas por los propios vecinos es que el animal podría haber descendido desde el piedemonte mendocino, una zona ubicada a pocos kilómetros del lugar donde habría sido observado.

De acuerdo con los testimonios, en los alrededores existen sectores de fincas y áreas más próximas al ambiente natural donde habitan distintas especies. Algunos puesteros también habrían mencionado avistamientos en esas zonas.

La posibilidad de que un puma se acerque a sectores urbanos puede estar relacionada con la búsqueda de alimento, aunque no está confirmado que ese haya sido el motivo en este caso. Tampoco se pudo establecer hasta el momento si el ejemplar fotografiado es el mismo que habría sido observado días atrás en otros sectores.

El caso se suma a otros avistamientos en Mendoza

El supuesto avistamiento de Las Heras se conoció luego de otros reportes sobre la posible presencia de un felino en distintos puntos del área cercana al piedemonte.

Vecinos de El Challao y Luján de Cuyo también habían difundido testimonios sobre animales con características similares.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que se trate del mismo puma ni de que haya un ejemplar desplazándose por estos sectores.

Por ese motivo, se pide prudencia ante las imágenes que circulan en redes sociales. En los últimos días también se recibieron denuncias acompañadas por fotografías que posteriormente fueron identificadas como imágenes generadas con inteligencia artificial.

Qué hacer si aparece un puma en Mendoza

Ante un eventual encuentro con un puma, la recomendación es no acercarse ni intentar perseguirlo o acorralarlo. También es importante mantener una distancia prudente, evitar cualquier intento de contacto y no realizar movimientos que puedan provocar una reacción del animal.

Si el ejemplar aparece nuevamente cerca de viviendas o en un lugar donde pueda representar un riesgo, los vecinos deben dar aviso al 911 y permitir que las autoridades correspondientes determinen cómo actuar.