Detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Leonel, el niño de 7 años baleado en Las Heras

Leonel Ortiz murió tras recibir un disparo durante un ataque contra una vivienda de Villa Junín. El sospechoso fue identificado durante la noche a partir de la investigación policial y quedó detenido esta mañana en el barrio San Martín.

Leonel Ortiz tenía 7 años y murió después de recibir un disparo durante un ataque contra una vivienda de Villa Junín, en Las Heras. La investigación avanzó durante la madrugada y esta mañana la Policía detuvo en el barrio San Martín al hombre señalado como el principal sospechoso del crimen.

El homicidio ocurrió durante la noche, cuando un grupo de personas llegó hasta una vivienda de Villa Junín y efectuó varios disparos. Leonel se encontraba junto a su familia y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

Los vecinos trasladaron al niño en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, pero pese a la asistencia médica recibida, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El ataque se produjo después de una jornada en la que, según testimonios, ya se habían registrado episodios de violencia en la zona. Durante el mediodía, un grupo de personas habría llegado hasta la vivienda por un supuesto robo y se habrían producido amenazas y agresiones.

La familia también denunció que durante ese episodio una vivienda fue atacada e incendiada. Horas después, los agresores regresaron y se produjo la balacera.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que comenzó a trabajar para identificar a quienes habían participado del ataque.

A partir del trabajo realizado por la Dirección de Investigaciones, durante la noche lograron identificar al principal sospechoso, quien fue señalado como el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida del niño.

Con esos elementos y las declaraciones testimoniales reunidas en la causa, la Fiscalía dispuso su captura.

Los efectivos mantuvieron la búsqueda durante toda la madrugada hasta localizar al sospechoso. Finalmente, esta mañana fue detenido en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de haber sido identificado.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad en el homicidio y reconstruir cómo se produjo el ataque contra la vivienda donde se encontraba Leonel.

La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.