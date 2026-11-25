Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 26 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 26/11/2026
Estos serán los cortes de luz para este jueves 26/11/2026
Guaymallén
- Entre calles Tomás Godoy Cruz, López de Gomara, Pedro Castillo y Félix Suarez; Villanueva. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Severo del Castillo, entre 9 de Julio y Mauricio Grenon. En calle Los Pinos, entre Olascoaga y Severo del Castillo. En calle Olascoaga, hacia el norte y sur de Los Pinos. Entre calles Los Pinos, calle 517, 9 de Julio y El Comercio. En el barrio Las Chacras y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En callejón Cabello, entre Aristóbulo del Valle y Paso Hondo. En calle Paso Hondo, entre Ivan Cane y Jorge Newbery y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Moyano, hacia el este de Ruta Provincial N°33. En calle Colectora, hacia el norte y sur de Moyano. En calle Piovera, hacia el sur de Moyano. En calle Quiroga, hacia el norte y sur de Moyano; Gustavo André. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En calle Mischeni, hacia el este de Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 10.30 h.
- En calle Perito Moreno, entre Camardela y Santa Clara. En calle Santa Clara, hacia el norte de Perito Moreno. En el barrio El Libertador y zonas aledañas; Barcala. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Jerónimo Ruiz y Dorrego; Coquimbito. De 14.30 a 16.30 h.
- En calle Pedro Molina, entre Ozamis Sur y Maza y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Dante, hacia el oeste del corredor productivo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- Entre calles Furno, Iriarte y callejón Servidumbre de tránsito; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Valderrama, entre El Álamo y Calle C; Cordón del Plata. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle La Vencedora o La Estancia, entre calle San Pablo y Ruta Provincial N°89 o Bodega Dominio. En Monasterio Cristo Orante, Bodegas Michelini Mufatto Trinchera, restaurantes Rastro by Huentala Wines y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Castro, Escuela Vieja, Ruta Nacional N°40 vieja y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Ramón Barrera, Lazo, Veras Arenas y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Costa de las Vías, El Salto, Las Vírgenes y Zardini; Las Paredes. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Egidio Casnati, Monte Caseros, Ameghino, Vicente López y Planes. De 15.00 a 17.30 h.
- En calle Merino, hacia el oeste de Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°77 y calle Pública 07 y áreas adyacentes; Salto de las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Paula A. de Sarmiento, Telles Meneses, Tirasso y España. De 12.30 a 16.30 h.