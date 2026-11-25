Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 26 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 26/11/2026

Estos serán los cortes de luz para este jueves 26/11/2026