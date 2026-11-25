El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta por fuertes tormentas y posible caída de granizo. Por la tarde se daría en el Este y por la noche en el Gran Mendoza.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes tormentas y posible caída de granizo en la provincia. El fenómeno, se presentará en horarios diferentes por eso es especial prestar atención a tu zona.
Qué dice la Alerta Amarilla
La Alerta Amarilla será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañada por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.
Zona Este: ¿A qué hora serían las tormentas?
En la Zona Este, las tormentas se presentarían durante la tarde, es decir alrededor de las 17.
Gran Mendoza: ¿A qué hora serían las tormentas?
Las tormentas en el Gran Mendoza se darían por la noche. Es alrededor de las 21.
¿Cómo estará este miércoles 25-11?
El miércoles habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Inestable con tormentas y posible granizo. Precipitaciones hacia la noche en cordillera.
Máx: 30°C | Mín: 16°C
Jueves 26-11
El jueves habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable con tormentas hacia la noche.
Máx: 31°C | Mín: 18°C
Viernes 27-11
Caluroso y algo nublado, vientos leves del noreste. Inestable hacia la noche el centro y sur provincial. Precipitaciones en cordillera.
Máx: 32°C | Mín: 18°C
Sábado 28-11
Caluroso e inestable, vientos moderados del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máx: 34°C | Mín: 22°C
Domingo 29-11
Caluroso con vientos moderados del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.
Máx: 35°C | Mín: 21°C
Lunes 30-11
Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máx: 32°C | Mín: 22°C