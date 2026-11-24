Las consolas se ofrecerán en diciembre a través del Banco Ciudad, con precios base de $341.250 por unidad. Hay dos versiones disponibles, pero los equipos tienen una condición importante que conviene conocer antes de ofertar.

Conseguir una PlayStation 5 por menos de lo que cuesta habitualmente en el mercado puede ser posible a través de una nueva subasta de ARCA. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero pondrá a la venta 50 consolas con precios base de $341.250 cada una, en un remate electrónico que se realizará el viernes 11 de diciembre.

La operación fue autorizada mediante la Disposición 75/2026 de la Aduana Formosa, publicada en el Boletín Oficial. La subasta se llevará adelante a través de la plataforma del Banco Ciudad y permitirá ofertar por los distintos equipos.

Cómo son las PlayStation 5 que ARCA subastará desde $341.250

De acuerdo con el detalle de los productos, se ofrecerán 50 consolas Sony PlayStation 5 de 1 TB, distribuidas en lotes individuales. Todas tendrán un precio base de $341.250, aunque el valor final dependerá de las ofertas que realicen los participantes.

La mercadería incluye dos versiones:

25 PlayStation 5 Digital Edition: modelo CFI-2015 de 1 TB, sin lector de discos.

modelo CFI-2015 de 1 TB, sin lector de discos. 25 PlayStation 5 con lector de discos: modelo CFI-2015 de 1 TB.

Cada consola incluye un control inalámbrico DualSense. Sin embargo, hay un detalle fundamental: los equipos no incluyen cable de alimentación y su funcionamiento no fue comprobado.

Aunque figuran como nuevos en el anexo de la subasta, ARCA aclara que los productos se venden en el estado en que se encuentran. Por eso, antes de realizar una oferta, es importante revisar las fotografías, las descripciones y las condiciones particulares de cada lote.

Las consolas se encuentran almacenadas en Pringles 552, en la ciudad de Formosa.

Cuándo es la subasta de PlayStation 5 de ARCA

El remate se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026, bajo la modalidad electrónica y a través del sitio oficial del Banco Ciudad.

Cómo participar de la subasta y ofertar por una PlayStation 5

Quienes quieran comprar una de las consolas deberán ingresar a la plataforma de subastas del Banco Ciudad y consultar las condiciones específicas del remate.

Los pasos para participar son:

Ingresar a la página oficial de subastas del Banco Ciudad. Buscar la subasta de ARCA correspondiente a la Aduana Formosa del 11 de diciembre. Consultar el catálogo para conocer las características, fotografías y precios base de cada lote. Revisar los requisitos de inscripción y las condiciones de venta. Registrarse y realizar las ofertas dentro del período habilitado.

Es importante tener en cuenta que los $341.250 son un precio de partida y no necesariamente el valor final de compra. Las ofertas pueden elevar el monto de adjudicación y también pueden existir otros conceptos o gastos previstos en las condiciones del remate.