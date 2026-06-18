Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 19 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 19 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 19 de junio

Estos son los cortes de luz para este viernes 19 de junio:

Guaymallén

En calle Julio A. Roca, entre Moctezuma y Rópolo. Entre calles Rópolo, Cabildo, Esmeralda e Higueritas. Entre calles La Purísima, Julio A. Roca, Higueritas, Rópolo y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

Entre calles Bufano, Lisandro Moyano, Dorrego, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Lavalle, hacia el oeste de callejón N°9, y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 10.00 a 12.30 h.

Luján

En la Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.00 h.

Maipú

Entre calles Nueva, Perito Moreno, Proyectada I366, El Paraíso y adyacencias; Santa Blanca. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Las Margaritas, entre Mischeni y Ruta Provincial N°20, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En el Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94). En el barrio Costa Canal II; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino hacia Dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla Sur; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael