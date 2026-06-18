Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 19 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 19 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 19 de junio
Estos son los cortes de luz para este viernes 19 de junio:
Guaymallén
- En calle Julio A. Roca, entre Moctezuma y Rópolo. Entre calles Rópolo, Cabildo, Esmeralda e Higueritas. Entre calles La Purísima, Julio A. Roca, Higueritas, Rópolo y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- Entre calles Bufano, Lisandro Moyano, Dorrego, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Lavalle, hacia el oeste de callejón N°9, y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 10.00 a 12.30 h.
Luján
- En la Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
- Entre calles Nueva, Perito Moreno, Proyectada I366, El Paraíso y adyacencias; Santa Blanca. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Las Margaritas, entre Mischeni y Ruta Provincial N°20, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En el Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94). En el barrio Costa Canal II; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino hacia Dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla Sur; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosneado y Loma Amarilla. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección las Rutas Nacional N°40 y N°220. En Sominar; El Sosneado. De 13.00 a 17.00 h.
- Entre la Ruta Nacional N°146 y calles Longi, Vargas y El Vidalino; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Casnati, Benielli, Blas Parera, Las Aucas y Rocas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre Ruta Nacional N°143 y calle N°15; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Namuncurá, Edison, 1 de Mayo y Adolfo Calle. De 9.00 a 13.00 h.