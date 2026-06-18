“Jorge se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose”: el duro comunicado de la familia Messi antes las versiones sobre la salud del papá de Lionel

“Jorge se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose”: el duro comunicado de la familia Messi antes las versiones sobre la salud del papá de Lionel

Mundial 2026

Luego de varias especulaciones sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi, la familia emitió un comunicado señalando que el hombre “evoluciona favorablemente.

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Redacción ElNueve.com

Comenzó el Mundial y Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, la rompió toda en la primera fecha contra Argelia metiendo los 3 goles en la victoria de Argentina por 3 a 0 frente a los africanos.

Luego del primer gol, el capitál lagrimeó. Después del partido aclaró que era por un momento personal que está viviendo. A partir de allí, se generaron millones de especulaciones y entre ellas se señaló que el padre estaba muy enfermo y hasta en un programa de streaming se deslizó que “podría haber fallecido”.

En ese contexto, la familia emitió un comunicado para desmentir situaciones:

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión”.

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