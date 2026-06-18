Después de la Fake News: Nico Occhiato echó a los responsables del papelón del día y Flor Peña decidió dar un paso al costado

La drástica decisión la tomó Nicolás Occhiato desde Miami luego de que la conductora diera por muerto al padre de Lionel Messi al aire. Tras el anuncio oficial del canal de rescindir los contratos, la actriz emitió un comunicado asumiendo la culpa y confirmando su salida definitiva.

Lo que comenzó como una gravísima fake news terminó en el despido más escandaloso del año en el mundo digital. En una resolución tan rápida como contundente, Nicolás Occhiato desvinculó a Florencia Peña y a dos productores de LUZU TV a raíz del inmenso revuelo internacional que provocó la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

El dueño del medio de comunicación, quien se encuentra en Miami transmitiendo Nadie Dice Nada en el marco de la cobertura del Mundial 2026, se comunicó telefónicamente de forma expresa con la actriz para notificarle la drástica e indeclinable determinación. Minutos más tarde, la primicia fue adelantada por la periodista Yanina Latorre y confirmada de inmediato por las dos partes a través de las redes sociales.

El comunicado oficial de LUZU TV: “Es inadmisible”

Fiel a la “sanción contundente” que había prometido horas antes, Occhiato utilizó los canales institucionales de la empresa para oficializar la drástica reestructuración de la programación de las tardes, dejando en claro que no se tolerarán faltas al rigor profesional: “Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

El descargo de Flor Peña: “Estoy muy avergonzada”

A los pocos minutos del anuncio de la productora, Florencia Peña rompió el silencio en su cuenta oficial de X (ex Twitter). Con un tono notablemente más serio y compungido que el que había mostrado al aire en El show del verano, la conductora pidió disculpas a los íntimos del capitán de la Selección Argentina y reveló el detrás de escena de cómo se gestó el fatídico error.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, arrancó la actriz en su posteo, para luego señalar directamente a su entorno de trabajo: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

Finalmente, la comediante concluyó su misiva aceptando las consecuencias institucionales: “Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón. Me equivoqué”. De esta manera, el programa veraniego se queda sin su máxima figura y el futuro del ciclo (donde también participa Marley) es una total incógnita.