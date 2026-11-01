Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este lunes 2 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 2 de noviembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 2 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 2 de noviembre

Guaymallén

En calle Buenos Vecinos, hacia el norte de Torrontegui y zonas aledañas; Kilometro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle de la Virgen, en finca los Nobles y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.45 a 12.00 h.

Maipú

En calle Quintana, hacia el este de calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Crucero General Belgrano, entre Roca y Mitre. En calle Roca, entre Castro Barros y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; General Ortega. De 9.00 a 11.15 h.

En calle Urquiza, hacia el norte de Bruno Morón; General Ortega. De 11.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94 Las Rosas, entre calle Bombal Sur y Sarmiento; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Sarmiento, Reina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°94 Las Rosas; Colonia las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Clodomiro Silva, hacia el oeste de Bodega Diamandes S.A. En la Finca Flecha de los Andes S.A. y Rolland Wine and Consulting S.A.; Campo de los Andes. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Luis Danti, entre Vitifrutícola Tunuyán S.R.L. y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael