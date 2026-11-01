Tormentas y posible granizo: a qué hora y dónde llueve este domingo en Mendoza

La provincia tendrá otra jornada de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones de distinta intensidad. El pronóstico también anticipa cambios para el comienzo de la semana.

Mendoza tendrá este domingo 1 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad. Después de una mañana con cielo despejado en gran parte de la provincia, se espera un desmejoramiento de las condiciones durante la tarde, con tormentas que podrían avanzar sobre distintos sectores del territorio provincial.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las primeras precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 16 horas en la Zona Sur.

Los fenómenos podrían extenderse posteriormente hacia la Zona Este y alcanzar también sectores del Valle de Uco. Se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, principalmente en el Sur provincial, aunque no se descarta que las tormentas afecten también al Este y al Valle de Uco.

Los sectores Este y Sur podrían concentrar los episodios de mayor continuidad y extensión. Además, el pronóstico no descarta la caída de granizo.

Durante la jornada se espera viento sur débil, desde el mediodía hasta las 22 horas, en prácticamente todo el llano provincial.

La temperatura máxima será de 26°C, mientras que la mínima alcanzó los 14°C.

Cómo seguirá el tiempo el lunes en Mendoza

Para el lunes 2 de noviembre se espera una mañana nublada en el Valle de Uco, la Zona Sur y la Zona Este.

Se espera una brisa del sector este entre las 11 y las 18, especialmente en la Zona Este y otros sectores del llano.

La máxima se ubicará en 25°C, mientras que la mínima será de 12°C

En la cordillera, el cielo estará parcialmente nublado en el sector Sur. Desde las 16 horas podrían registrarse precipitaciones débiles en el Norte.