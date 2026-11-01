Cronograma de La Garrafa en tu Barrio para esta semana: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $15000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 2 al 7 de noviembre

Lunes 2

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta Nº 143. A las 10:45.

Maipú

El Pedregal: Barrios 25 de Mayo, 23 de Agosto y Unidos por la Esperanza. La Variante. A las 9:30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Parrales Mendocinos. Km 969. A las 9:30.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 10.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10:30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Formosa s/n. A las 14.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.

El Plumerillo: Barrio Belgrano. Gimnasio Nº 10. Matheu y Martino. A las 10:30.

Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9:30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 10.

Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10:30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Quintana s/n. A las 9:30.

El Topón: Posta Sanitaria. Villanueva y Delgado. A las 10:30.

Ciudad: Escuela nº 4-107 “Ejército Argentino”. 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11:30.

Martes 3

Guaymallén

Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.

Colonia Molina: Plaza del Barrio Santa Rita. Milagros y Gastón Díaz. A las 11.

Colonia Segovia: Plaza Barrio Di Rocco. Tabalque y Ocayunta. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 10.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Río Juramento 2574. A las 14.

San Carlos

Villa San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. Plaza. A las 9:30.

Villa San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.

Maipú

Lunlunta: Escuela Nº 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. A las 9.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Martínez. A las 10.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de escuela Nº 1-089 “La Superiora”. A las 10:30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela Nº 4-244 “Griselda Guillén”. A las 9:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: C.I.C. A las 11.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Boggero: Barrio Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Las Chacritas: Zeballos. A las 10:30.

Miércoles 4

Lavalle

Tres de Mayo: El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. A las 10:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 11:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12:30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y La Estación. A las 9:30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arco Iris. A las 10.

San Martín

Alto Salvador: Barrio Lopez. Plaza. A las 9.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio Joaquín Lavado. Marciano Cantero y Elena De Roffo. A las 9.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 9: 30.

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10:20.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 11.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 11:30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. C.I.C. A las 10:45.

Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 10:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Jueves 5

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 9.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.

San José: Plaza José Néstor Lencinas. Calle Viamonte. A las 13.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 10:30.

Punta de Vacas: Playón de Gendarmería. A las 12.

Puente del Inca: Playa de estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 10.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. A las 9:30.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11.

San Rafael

Real del Padre: Escuela nº 1-117 “Juan de Dios Correas”. A las 9:30.

Viernes 6

Las Heras

Panquehua: Iglesia Cristo Rey. San Martín 2166. A las 9.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 10:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 15. Aguado y Uspallata. A las 12.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Barrio Las Violetas 2. Predio del Centro de Salud. A las 10.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 11.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chical. A las 12.

General Alvear

Bowen: Calles 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. S.U.M. A las 10:45.

San Martín

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 9.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana: B Casa 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A la 8:30.

Ciudad: Paraje: La Junta. S.U.M. A las 9.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Rosendo Silva Nº 238. A las 10:30.

Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela nº 1-426 “José Hernández”. Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Sábado 7

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2