Sigue la alerta amarilla por tormentas en Mendoza: dónde se esperan lluvias este domingo

El pronóstico anticipa otra jornada de inestabilidad en la provincia. Las condiciones podrían desmejorar durante la tarde y continuar hasta la noche.

Mendoza comienza noviembre con condiciones de inestabilidad y probabilidad de lluvias.

Para este domingo 1 de noviembre, el Departamento Contingencias Climáticas anticipó chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia. Además, rige una alerta amarilla por posibles tormentas en varios departamentos.

Alerta amarilla por tormentas

Según el pronóstico, se esperan precipitaciones en forma de chaparrones y tormentas aisladas sobre sectores del Este y el Sur provincial, principalmente durante la tarde y la noche.

La alerta amarilla alcanza a la Zona Este, Lavalle, el este de Las Heras, General Alvear y San Rafael.

Para estas áreas se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros.

Máxima: 27°C.

Mínima: 15°C.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días

Lunes 2 de noviembre

Se espera cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos leves del este.

También podrían registrarse lluvias aisladas en el Sur provincial.

La máxima será de 24°C y la mínima de 12°C.

Martes 3

Se anticipa un ascenso de la temperatura, con nubosidad parcial y vientos moderados del sudeste. Hacia la noche se esperan condiciones de inestabilidad.

La máxima llegará a 28°C y la mínima será de 14°C.

Miércoles 4

Estará algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este.

La máxima alcanzará los 26°C y la mínima será de 12°C.