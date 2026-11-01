¿Se viene otra semana con lluvias en Mendoza? Qué dice el pronóstico para los próximos días

¿Se viene otra semana con lluvias en Mendoza? Qué dice el pronóstico para los próximos días

Pronóstico del tiempo

La semana comenzará con nubosidad parcial y condiciones inestables. El pronóstico también anticipa cambios en la temperatura para los próximos días.

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Redacción ElNueve.com

Después de un domingo con alerta amarilla por tormentas en distintos sectores de Mendoza, el lunes 2 de noviembre llegará con un descenso de la temperatura y posibilidad de precipitaciones.

 

El pronóstico de Defensa Civil anticipa tormentas aisladas en la provincia y lluvias en la cordillera.

Según el pronóstico brindado por el organismo, se espera una jornada parcialmente nublada, con vientos leves del sudeste y un descenso de la temperatura.

La máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima será de 12°C.

Además, se prevén tormentas aisladas en el llano y precipitaciones en la cordillera.

 

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 3 de noviembre se anticipa un ascenso de la temperatura.

El cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos leves del noreste. También se esperan precipitaciones en la cordillera.

La máxima alcanzará los 28°C y la mínima será de 14°C.

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