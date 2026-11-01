¿Se viene otra semana con lluvias en Mendoza? Qué dice el pronóstico para los próximos días

La semana comenzará con nubosidad parcial y condiciones inestables. El pronóstico también anticipa cambios en la temperatura para los próximos días.

Después de un domingo con alerta amarilla por tormentas en distintos sectores de Mendoza, el lunes 2 de noviembre llegará con un descenso de la temperatura y posibilidad de precipitaciones.

El pronóstico de Defensa Civil anticipa tormentas aisladas en la provincia y lluvias en la cordillera.

Según el pronóstico brindado por el organismo, se espera una jornada parcialmente nublada, con vientos leves del sudeste y un descenso de la temperatura.

La máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima será de 12°C.

Además, se prevén tormentas aisladas en el llano y precipitaciones en la cordillera.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 3 de noviembre se anticipa un ascenso de la temperatura.

El cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos leves del noreste. También se esperan precipitaciones en la cordillera.

La máxima alcanzará los 28°C y la mínima será de 14°C.