Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: quiénes aprobaron el primer examen y cuándo es el segundo

La Suprema Corte de Justicia publicó los resultados de la primera evaluación virtual para cubrir cargos administrativos y técnicos. Los postulantes que superaron esta instancia deberán rendir un segundo examen eliminatorio el 6 de noviembre.

Más de 11 mil personas lograron superar la primera instancia del concurso público del Poder Judicial de Mendoza y continúan en carrera para acceder a cargos de Personal Técnico y Administrativo (Clase 13, Oficial de Tercera).

La Suprema Corte de Justicia dio a conocer los resultados del examen virtual realizado el pasado 29 de octubre y confirmó cuándo será la próxima evaluación.

Según el informe de la Dirección de Recursos Humanos, 11.392 aspirantes aprobaron la prueba y quedaron habilitados para avanzar en el proceso de selección. En total, el sistema registró 13.360 formularios enviados dentro del plazo establecido.

Del total de respuestas recibidas, 1.173 postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo requerido y quedaron desaprobados. Además, otras 795 presentaciones fueron descartadas automáticamente porque se realizaron desde direcciones de correo electrónico que no habían sido declaradas por los aspirantes durante la inscripción.

La primera evaluación se realizó el 29 de octubre bajo modalidad virtual. Los participantes debieron visualizar un material audiovisual institucional sobre el funcionamiento de los Juzgados de Paz y luego responder un cuestionario digital mediante Google Forms.

Una vez procesadas las respuestas, Recursos Humanos publicó el balance de la instancia, que dejó a más de 11 mil personas en condiciones de continuar con el concurso.

La próxima prueba está prevista para el viernes 6 de noviembre y tendrá nuevamente modalidad virtual, carácter obligatorio y eliminatorio.

El cronograma establecido por la organización contempla dos horarios:

14:00: se habilitará el video que deberán visualizar los aspirantes.

se habilitará el video que deberán visualizar los aspirantes. 14:40: finalizará la reproducción y quedará disponible el formulario de Google para responder el cuestionario.

En esta oportunidad, los participantes tendrán 15 minutos para contestar 20 preguntas de opción múltiple. Quienes no superen esta evaluación quedarán fuera del proceso de selección.

El concurso contempla otras instancias presenciales, escritas y eliminatorias para quienes continúen avanzando.

Primero deberán superar un Examen de Comprensión Lectora, que consistirá en la lectura de un texto y la resolución de un cuestionario breve. Luego tendrán que rendir un Examen Escrito de Conocimientos Específicos, con preguntas de opción múltiple basadas en la bibliografía institucional.

Después llegará la instancia de evaluación psicofísica, que incluye dos componentes: un examen psicolaboral y una evaluación médico-clínica. Esta última contempla estudios de laboratorio, electrocardiograma, audiometría, radiografías y controles oftalmológicos.

Finalmente, una vez completadas todas las etapas, se confeccionarán los listados definitivos según el orden de mérito. Los postulantes que resulten aptos podrán ser propuestos para cubrir las vacantes disponibles.

Al momento de asumir, deberán acreditar los requisitos formales exigidos, entre ellos contar con residencia a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente.

Las novedades, los resultados y las próximas fechas del concurso se comunicarán exclusivamente a través del portal institucional y las redes sociales oficiales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.