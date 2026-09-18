Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 19 y domingo 20 se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre:

Estos son los cortes del sábado 19/09/2026