Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 19 y domingo 20 de septiembre

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 19 y domingo 20 se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre
Estos son los cortes de luz para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre:
Estos son los cortes del sábado 19/09/2026
Tupungato
- En calle La Costa, entre Brantis e Independencia. En el barrio de Suboficiales y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Carril Nacional, entre 25 de mayo y Prolongación calle Pinilla. De 9.00 a 13.10 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Campos, Avenida el Libertador, Antártida Argentina y Fray Luis Beltrán y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.
Estos son los cortes del domingo 20/09/2026
Ciudad
- Entre calles Sarmiento, España, Rivadavia y San Martín. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle San Juan, entre Morón y José Vicente Zapata y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Perú, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Ponce. De 9.00 a 13.00 h.