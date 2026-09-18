Terrible accidente en el centro: chocaron dos autos en Rondeau y Rioja y uno volcó

Un accidente vial se produjo este viernes 18 de septiembre, alrededor de las 7.23, en la intersección de Rondeau y Rioja, en Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos colisionaron y dos personas resultaron lesionadas.

Según la información preliminar, un Renault Sandero circulaba por Rondeau hacia el este, mientras que un Citroën Basalt transitaba por Rioja hacia el sur. Por motivos que son materia de investigación, ambos vehículos chocaron en la intersección.

En el Citroën Basalt viajaban el conductor, quien sufrió politraumatismos leves. Fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 170 y no fue necesario trasladarla.

En tanto, el Renault Sandero., quien presentó un traumatismo encefalocraneano leve con pérdida de conocimiento recuperada. La mujer fue asistida por personal del SEC.

Al momento del parte, se encontraba pendiente de confirmar el traslado de la conductora del Renault Sandero.

En el lugar intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza.