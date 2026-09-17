Cuánto sale acampar en el camping de la UNCuyo en Potrerillos para el Día del Estudiante

El Camping El Bosquecito, ubicado frente al Dique Potrerillos, ofrece una alternativa económica y segura para los estudiantes que quieran festejar el Día del Estudiante y de la Primavera. Cuánto cuesta pasar el día o acampar, qué servicios tiene y cómo llegar desde Mendoza.

El próximo lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante y de la Primavera y, como este año cae lunes, muchos jóvenes mendocinos ya comenzaron a organizar los festejos para el fin de semana. Entre quienes eligen Potrerillos como destino aparecen distintas alternativas: desde alquilar una cabaña hasta buscar opciones más económicas para pasar el día o acampar frente al dique. En ese contexto, el Camping El Bosquecito de la UNCuyo aparece como una de las opciones para quienes buscan disfrutar del perilago sin gastar mucha plata. El predio cuenta con parcelas para acampar, churrasqueras, baños con duchas y servicios básicos, además de una ubicación privilegiada frente al dique.

Cuánto sale acampar en el camping de la UNCuyo

Una de las principales ventajas del Camping El Bosquecito es que la tarifa es la misma tanto para quienes concurren a pasar el día como para quienes deciden quedarse a acampar. Los precios informados para 2026 son:

Comunidad UNCuyo mayores: $10.000 por persona.

$10.000 por persona. Estudiantes de la UNCuyo: $7.000 por persona.

$7.000 por persona. Jubilados: $7.000 por persona.

$7.000 por persona. Menores de 6 a 12 años: $7.000 por persona.

En el caso de quienes concurran con casilla o motorhome, el vehículo se cobra como una persona extra.

Para acceder a las tarifas correspondientes a estudiantes, jubilados o integrantes de la comunidad universitaria es necesario presentar la acreditación correspondiente. De lo contrario, se cobrará la tarifa de público general.

La tarifa del camping se cobra por persona y por día, sin extras por utilizar las parcelas o permanecer durante la noche. El ingreso puede realizarse desde las 8 de la mañana y quienes solamente quieran pasar el día pueden permanecer hasta las 22.

En cambio, quienes decidan acampar pueden quedarse durante la noche sin pagar un adicional y retirarse hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Si la intención es permanecer después del mediodía, se deberá abonar otro día de estadía.

Un dato importante para quienes tengan pensado concurrir durante el fin de semana del 21 de septiembre es que el Camping El Bosquecito no realiza reservas. Tanto para pasar el día como para acampar, el ingreso es por orden de llegada.

Por eso, quienes quieran asegurarse un lugar deberán tener en cuenta esta modalidad y organizar su llegada con anticipación, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una fecha en la que Potrerillos suele recibir una gran cantidad de visitantes. El predio está abierto todos los días.

Qué servicios tiene el Camping El Bosquecito

El camping de la UNCuyo en Potrerillos cuenta con diferentes instalaciones destinadas tanto a quienes concurren por el día como a quienes se quedan a pasar la noche.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Parcelas para acampar con mesas y bancos.

con mesas y bancos. Churrasqueras y parrillas .

. Iluminación y tomacorrientes .

. Baños con duchas de agua caliente , disponibles en determinados horarios.

, disponibles en determinados horarios. Dos piletas , para adultos y menores, durante la temporada de verano.

, para adultos y menores, durante la temporada de verano. Proveeduría, abierta de 9 a 21 durante la temporada de verano.

El predio tiene aproximadamente 10 hectáreas y forma parte de la propuesta deportiva, turística y gastronómica de la Universidad Nacional de Cuyo. Un punto a tener en cuenta es que no cuenta con cabañas ni dormitorios, por lo que quienes quieran pasar la noche deben hacerlo mediante carpa, casilla o motorhome.

Cómo llegar al camping de la UNCuyo en Potrerillos

El Camping El Bosquecito está ubicado en Potrerillos, Luján de Cuyo, frente al dique y sobre la zona del perilago. Desde la Ciudad de Mendoza, una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 40 y luego continuar por calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo, hasta conectar con la Ruta Provincial 82.

Por ese camino se atraviesa el túnel de Cacheuta y luego se continúa por la ruta del perilago. Antes de llegar al camping se debe cruzar el puente sobre el Río Blanco.

Otra alternativa es tomar desde Mendoza la Ruta Nacional 7, en dirección a Chile, y luego desviarse por la Ruta Provincial 86, que conduce hacia la Villa Potrerillos. Después de atravesar el ingreso a la villa y antes de llegar al camping también se cruza el puente sobre el Río Blanco.

También existe la posibilidad de llegar en colectivo de la empresa Andesmar, con servicios que parten desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Festejos del Día del Estudiante: recuerdan dónde se puede hacer fuego

Ante la llegada del Día del Estudiante y de la Primavera, las autoridades mendocinas reforzaron los controles en los distintos espejos de agua de Mendoza, entre ellos Potrerillos.

En este tipo de jornadas, uno de los principales puntos a tener en cuenta es el uso del fuego. Las autoridades recuerdan que solo está permitido encender fuego en lugares habilitados, por lo que quienes concurran a pasar el día o acampar deben utilizar los espacios específicamente preparados para tal fin.

En el caso del Camping El Bosquecito, las instalaciones cuentan con churrasqueras y parrillas, lo que permite realizar actividades de cocina dentro de los sectores destinados para ese uso.